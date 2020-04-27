В Рахье прошла вахта памяти Алексея Севастьянова

«23 апреля в 17.10 в районе юго-восточнее окраины аэродрома Углово произошел воздушный бой между двумя истребителями Ме-109ф и четырьмя нашими — 2 МиГ-3 и 2 И-16. Был сбит командир эскадрильи старший лейтенант Севастьянов. Самолет разбит, летчик погиб» — всего несколько строк хранит донесение командиру 7 ИАК, а за строками этими целая жизнь, жизнь героя… смелого, отважного защитника Родины. Таким был и остается для нас Алексей Севастьянов.

Память о подвигах и жизни Лешика, как ласково называли его однополчане, живет в наших сердцах и бережно передается от поколения к поколению. Ежегодно, в день памяти героя, школьники Рахьинского центра образования совместно с учениками 371-й и 355-й школ Санкт-Петербурга собираются вместе, организуют митинг у памятника на месте гибели, посещают Комнату боевой славы имени А.Т. Севастьянова в школьном отделении поселка Рахья, проводят викторины.

В этом году вахту памяти провели дистанционно, разместив материалы в социальных сетях. А у памятника на месте гибели Героя Советского Союза, летчика-истребителя А.Т. Севастьянова мы побывали с заместителем руководителя волонтерского объединения «АИСТ» Екатериной Андриановной Еременко, возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Радостной новостью стало то, что теперь к памятнику Героя Советского Союза А.Т. Севастьянову можно подойти по новой пешеходной дорожке. Из материалов группы «Рахья Инфо»:

«Несколько месяцев назад в медиапространстве было много шума из-за того, что к месту падения самолета летчика не было удобного подхода. Поступали предложения заасфальтировать дорогу через болото, сделать стоянку для автобусов и еще много труднореализуемых идей.

Но в муниципалитетах Всеволожского района и Рахьинского поселения было решено делать реальную работу и по деньгам, и по полномочиям. Вначале силами Единой службы заказчика Рахьинского поселения была расчищена от кустарника площадка вокруг памятника и подсыпан песок. А сегодня к памятнику можно подойти по новой дорожке, сделанной при содействии администрации Всеволожского района.

Также через канаву к памятнику оборудован устойчивый мостик. Следующим шагом, как только спонсоры привезут материалы, станет покраска и ремонт самого памятника нашему Герою-летчику».

Алексей… Алеша… мягкий, добрый, спокойный, выдержанный, внимательный к собеседнику, верный Родине и беспощадный к врагу – таким его запомнили друзья и сослуживцы… Таким всегда будем знать и помнить его мы…

Елена Пономаренко, руководитель Комнаты боевой славы Рахьинского Центра образования, руководитель волонтерского объединения «АИСТ»

Фото группы «АИСТ МО «Рахьинское городское поселение» в соцсети «ВКонтакте»