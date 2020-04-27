Волонтеры продолжают оказывать поддержку пожилым людям

Всеволожский район во время пандемии активно подключился к оказанию помощи пожилым. Об этом на заседании областного правительства рассказал заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Михаил Соколов.

– Пожилым людям, которые находятся в режиме самоизоляции, необходима помощь. Поэтому в Ленинградской области созданы региональные и муниципальные штабы. Они вовлекают молодежь в волонтерскую деятельность. Число желающих помочь увеличивается быстрыми темпами. Только за последние 10 дней в команде ленинградских волонтеров прибыло еще 200 человек. В настоящее время в регионе 770 волонтеров. Ежедневно на «горячую линию» поступает около 4 500 заявок от пожилых. Люди просят приобрести продукты питания и медикаменты, выгулять домашних питомцев, – рассказал он.

По словам Михаила Соколова, особенно актуальна для людей старшего возраста оплата услуг ЖКХ. Добровольцы проводят разъяснительную работу по оплате счетов онлайн.

Сегодня больше всего заявок поступает с дачных участков Всеволожского района, и волонтеры оперативно реагируют на заявки.

– Ежедневно к нам поступает 25 – 60 обращений, – рассказывает начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая. – Это люди, бабушки и дедушки, страше 65 лет, которым в условиях самоизоляции необходимо купить продукты. Несколько раз было необходимо доставить бесплатные продуктовые наборы. Нам помогают местные предприниматели. Один из них ежедневно поставляет горячие обеды, которые волонтеры разносят пожилым.

По словам Сахацкой, на сегодняшний день во Всеволожском районе около 100 волонтеров, из которых активно задействовано 30 человек.

– Наблюдается большой прирост желающих оказать помощь, – информирует начальник отдела. – Большинство волонтеров – это люди старше 30 лет, молодежи от 18 до 25 лет – мало. Отмечу, что самой сложной выдалась первая неделя самоизоляции, когда было не совсем понятно, сколько будет всего заявок от пожилых и как все организовать?

Сейчас, когда все определилось, координировать стало проще и трудностей нет. Надо подчеркнуть, что в районе объединились все волонтерские движения, среди них добровольцы из ОНФ, предприниматели и представители всех молодежных организаций.

Как отметила собеседница, большую поддержку волонтерам оказали аптеки, которые выделили скидочные карты, и одна из сотовых компаний, которая обеспечила добровольцев бесплатным интернетом.

– Сегодня даже в самых отдаленных поселениях есть волонтеры-координаторы, помогающие пожилым, – говорит Яна Сахацкая. – Единственная сложность возникает с садоводствами. Сложно искать участок, которого нет даже в Яндекс-картах. Но и с этим ребята справляются.

– У нас идет волонтерская деятельность по принципу: сосед – к соседу, пожилой – к пожилому, – рассказывает руководитель ООО «Диалог поколений» Надежда Балуева. – Выходить для нас табу, но мы обзваниваем членов нашей огранизации и уточняем, кто в чем нуждается, а потом пытаемся помочь, привлекая молодежь. Работаем как диспетчеры. А с первого мая наша общественная организация намерена запустить онлайн-проект, в рамках которого будет проводить уроки по краеведению, психологии и обучению компьютерной грамотности.

Алия Назарова