Отчего вянут помидоры и тоскует перец?..

С таким вопросом мы обратились к профессору Санкт-Петербургского аграрного университета, доктору сельскохозяйственных наук, академику Международной академии аграрного образования Галине Осиповой. И вот какой ответ получили.

– Первый вопрос. Смотря какую землю вы использовали для посадки семян на рассаду. И пусть на меня не обижаются производители, но мой личный опыт и многочисленные жалобы овощеводов позволяют сказать, что покупная земля оставляет желать лучшего. Она не подлежит обязательной сертификации, где ее берут и каков ее истинный состав – большой секрет. Написать-то можно что угодно! Поэтому много лет назад я взяла себе за правило и вам советую: с осени набирайте земли со своего участка, просеивайте домашнюю золу, добавляйте немного органо-минеральных удобрений – и сажайте на здоровье! Если земля у вас ничем не заражена, рассада не заболеет «черной ножкой» и на радость вам будет расти крепенькой и здоровой. Не забывайте поворачивать ее к свету, в обязательном порядке использовать дополнительные источники света, проветривать, вынося на свежий воздух. А скоро уже и в теплицы ее можно будет вынести, но обязательно под дополнительное укрытие спанбондом.

И самое главное – сейчас в саду, и тем более в огороде, – захватить и сохранить воду, которая еще осталась в нижних слоях земли. Особенность нынешнего сезона в том, что очень мало воды в земле. Сухая осень, бесснежная зима наложили свой отпечаток. Думаю, что из-за проблем с водой и с повсеместными ограничениями в передвижениях в этом году могут быть проблемы с доставкой овощей, которые мы практически перестали выращивать в большом количестве на своих участках. Советую вспомнить опыт 90-х, когда мы предпочитали посадить не газон или декоративно-лиственные растения, а картошку, раскопать грядку под морковь и свеклу, высадить капусту. Честно говоря, за прошедшие годы ситуация изменилась, и в магазинах, на ярмарке и на рынке купить борщевой и суповой наборы проще, чем самому это все посадить. Нынче советую посадить не только зелень: петрушку, укроп, шпинат, щавель, овощную фасоль, но и побольше кабачков, тыквы, картофеля. Все, что можно заморозить и оставить на хранение в наших морозилках, зимой значительно облегчит вам жизнь. Но не будем отказывать себе в удовольствии и посадим в теплицах томаты, перцы и баклажаны, если удаются у вас эти культуры, цветную, брюссельскую, пекинскую капусту. Все прекрасно хранится в наших морозилках!

Хочу сказать, что хозяйства Ленинградской области не смогут обеспечить регион нужным количеством овощных культур, потому что с некоторых пор они ориентированы на молочное животноводство, а значит, под выращивание зерновых культур отводится все больше площадей, не меньше уходит в ближайших пригородах под строительство. Если будут проблемы с подвозом овощей из других регионов, то остается надеяться на себя, на свои урожайные шесть соток. Условно шесть, потому что у многих этих соток гораздо больше. Сейчас в теплицах днем уже 25 градусов тепла, самое время сажать на рассаду свеклу, сеять укроп и петрушку, сельдерей уже поздно, но можно посеять полезный шпинат и любимый салат руккола. Удачи вам!

Подготовила Татьяна Трубачева