Объявлен электронный аукцион на поставку трех въездных стел во Всеволожске

Ко Дню Ленинградской области во Всеволожске установят так называемые приветственные металлические стелы, представляющие собой конструкции из труб и листов нержавеющей стали на бетонном фундаменте. На трехметровой высоте въезжающие и выезжающие из города смогут увидеть надписи из металлических букв «Всеволожск» и «Счастливого пути!».

В настоящее время администрацией Всеволожского района объявлен электронный аукцион на поставку трех въездных стел. Стоимость контракта – 12 миллионов рублей. Победителя аукциона планируется объявить 7 мая, срок выполнения работ с момента подписания контракта – 60 дней. Если все пойдет по плану, то конструкции доставят в город в середине июля. Гарантия на объекты составляет пять лет. Стелы будут установлены на трех въездах во Всеволожск.

Подготовила Светлана Завадская