Читаем стихи о войне вместе с Волонтерами Победы

Волонтеры Победы в преддверии праздника решили запустить флешмоб под названием «Стихи о войне», в рамках которого предложили поделиться своими любимыми произведениями на тему Великой Отечественной войны.

Первой его участницей стала координатор районного отделения «Волонтеров Победы» Арина Овчинникова. Она сняла видео, в котором читает стихотворение Мусы Джалиля «Волки». Инициатором этой акции стали активисты из Ленинградской области. Они предлагают волонтерам по всей России присоединиться к флешмобу.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Арины Овчинниковой