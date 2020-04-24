Чемпион по смешанным единоборствам поделился опытом домашних тренировок

Наш земляк – боец ММА, двукратный чемпион мира, чемпион Европы по смешанным единоборствам, «Белая акула» – Андрей Семенов рассказал о том, как живется спортсмену, привыкшему к постоянным нагрузкам, в режиме самоизоляции.

– Как вам удается поддерживать спортивную форму?

– Человек, если он не прикован к постели каким-либо серьезным недугом, должен вести активный образ жизни и не забывать о том, что в здоровом теле – здоровый дух. И это ни в коей мере не зависит от времени года. Я, к примеру, не говоря уже о постоянных тренировках, в зимнее время регулярно занимаюсь плаванием, для чего на одном из водоемов пробиваю плавательную дорожку. Мне даже удалось вовлечь в это занятие свою спутницу жизни.

Кроме того, я постоянно провожу мастер-классы, в том числе и с молодыми людьми Всеволожского района, стараюсь передать любителям смешанных единоборств свой опыт. Желающие принять в этом участие могут зайти на мою «страничку» в интернете.

– Повлиял ли режим самоограничения на ритм вашей жизни?

– Не только для меня, но и для многих людей, привыкших к высокой физической активности, режим самоизоляции дается непросто, потому что мышечная энергия требует выхода.

И тем не менее даже в режиме самоизоляции спорт меня отвлекает и разряжает. Имея в арсенале у себя дома килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо.

Для нагрузки подойдет блинчик от штанги или любое утяжеление от 5 до 25 кг, в зависимости от вашей физической формы, плюс обычный мягкий коврик и таймер. 1 минута работы, 1 минута отдыха, всего 10 разных упражнений.

К сожалению, в таких тренировках отсутствует элемент соревновательности, который важен для многих спортсменов. Но и здесь выход есть: можно состязаться с друзьями в отжимании или приседании по видеосвязи.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о боксерской груше – она тоже хорошо разряжает.

Главное – берегите себя и своих близких. И все у нас будет хорошо!

Беседовал Владимир Шемшученко

Фото из личного архива Андрея Семенова