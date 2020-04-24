Румболовский парк станет благоустроенным местом отдыха горожан

Продолжаются работы по благоустройству Румболовского парка во Всеволожске, который планируется открыть в конце лета нынешнего года. Это второй этап развития городского общественного пространства, он продлится не более 90 дней с момента подписания контракта.

По условиям тендера, размещенного на сайте районной администрации, организация-подрядчик обязуется возвести летнюю сцену-перголу со зрительскими местами. Также будет обновлена парковая зона – запланирована посадка 380 барбарисов, 630 саженцев кизильника, 460 кустов диких роз, 30 сиреней, 20 серебристых елей и много других благородных растений. Кроме того, планируется приобрести 1380 квадратных метров готовых двухлетних газонов и 75 скамеек со спинками. В парке появятся новые тренажеры, «Небесная карусель» и другие новшества.

Финансирование всех работ будет производиться из бюджета Всеволожского района и составит 345 миллионов рублей.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы ВМР