Работы по ремонту Токсовского шоссе завершатся летом

22 апреля состоялась выездная проверка ремонтных работ на участке региональной трассы Санкт-Петербург — Матокса (Токсовское шоссе). Предусмотрен ремонт участка от выезда с тоннеля под КАДом через Мурино до Токсово. Реализуется проект в рамках национальной програмы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе восстановления 20-километровой трассы предусмотрена укладка двухслойного асфальтобетона, укрепление обочин и установка новых знаков. В данный момент на участке от Мурино к Кузьмолово полным ходом идут работы, в процессе которых техника срезает изношенный асфальт.

– Согласно контракту, заключенному с ГКУ «Ленавтодор», подрядная организация должна завершить работы к концу июня, – отметил в ходе выездной проверки глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. – Предусмотрена также замена тринадцати остановочных павильонов. Ежегодно по трассе Санкт-Петербург — Матокса проезжает 60 тысяч автомобилей. Дорога, которая тянется из развязки КАД в Санкт-Петербурге, проходит через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу. Трасса стала ключевым звеном, обеспечивающим транспортную доступность новостроек Всеволожского района.

Напомним, что всего в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области вошло восемь участков региональных трасс. В рамках восстановительных работ во Всеволожском районе будут заасфальтированы такие магистрали, как Санкт-Петербург — Морье, Токсовское шоссе и подъезд к деревне Хиттолово.

Ирэн Овсепян