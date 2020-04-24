Областные депутаты включились в акцию «Помоги учиться»

В связи с переходом образовательных учреждений на дистанционное обучение возникли проблемы, связанные, в первую очередь, с отсутствием у многих школьников компьютеров. На помощь пришли областные депутаты.

В рамках акции «Помоги учиться» в дар школьникам из шести муниципальных образований своего избирательного округа передал 50 планшетов HUAWEI депутат Законодательного собрания Ленобласти, член Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Саяд Алиев. Директора школ Дубровки, Щеглово, Романовки, Разметелево, Янино и пос. им. Свердлова сердечно поблагодарили областного парламентария за важную помощь.

Присоединился к этой акции и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев. На свои личные средства он приобрел и предоставил в школы №№ 2, 4, 5 г. Всеволожска 15 планшетов.

Планшеты предназначены, в первую очередь, для многодетных семей, испытывающих трудности в организации рабочих мест для каждого школьника.

Фото пресс-службы ЗакСА ЛО

На снимке: слева направо – Саяд Алиев и директор Дубровской школы