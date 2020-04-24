На Колтушском шоссе машина сбила мать с тремя детьми

23 апреля, около шести часов вечера, наряд группы задержания отдела ВОХР по Всеволожскому району Ленинградской области задержал водителя, который сбил женщину и троих детей.

Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что на АЗС на Колтушском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации, когда находился на маршруте патрулирования. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что правонарушитель заправил свой автомобиль «ВАЗ-2114» топливом, а затем уехал с АЗС, не заплатив за бензин.

Машину нарушителя сотрудники Росгвардии обнаружили неподалеку от заправки, около пешеходного перехода. Водитель, пытаясь скрыться после хищения топлива, сбил переходивших дорогу женщину и ее троих малолетних детей. Наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника, а затем передал его прибывшим на место сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД.