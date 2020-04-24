Лоси уже вышли на тропу

Весна вступила в свои права с «опережением графика». На полмесяца раньше в Ленинградскую область вернулись аисты, и многие из них уже сели на гнезда высиживать птенцов.

На прошлой неделе пришло сообщение, что в лесах проснулись клещи и гадюки. Впрочем, для ленинградцев это не должно представлять опасности, потому что распоряжением комитета по природным ресурсам Ленинградской области в связи с распространением коронавируса посещение лесов и парков, начиная с 8 апреля 2020 года, запрещено.

Однако бывают случаи, когда природа сама идет к нам навстречу. Например, на проезжую часть дороги выходят лоси. Зоологи предупреждают, что в 2020 году из-за того, что зима была аномально теплой, лоси раньше времени отелились и начали весеннюю миграцию. Сейчас они вместе с молодняком передвигаются к тем местам, где для них больше корма. А на пути встречаются автомобильные трассы. Выход лосиной семьи из леса для кого-то сейчас покажется неожиданным, потому что в прошлые годы миграция лосей начиналась в середине мая, и водители транспортных средств к этому привыкли.

Сотрудники дорожно-транспортной полиции заметили, что чаще всего столкновения с лосями происходят в темное время суток: с 23 до 2 часов ночи, или с 5 до 9 утра. Поэтому рекомендуется на загородных трассах, особенно там, где лес подходит близко к трассе, включать дальний свет, снижать скорость и обращать внимание на знаки дорожного движения. Если вы успели заметить, что гордое и красивое животное собирается переходить дорогу, то надо остановиться и пропустить его. При этом вести себя тихо, потому что громких звуков лось может испугаться и начнет метаться по дороге.

Помните, что если вы не успели заметить лося, и животное пострадает, то водитель машины будет нести ответственность. Штраф за гибель лося достигается 80 000 рублей.

Хочется напомнить, что в мире на данный момент проживает около полутора миллионов сохатых. И половина из всех лосей мира – у нас, в России.

И еще – веселый и энергичный «Лосилий» стал неофициальным туристическим брендом Ленинградской области. Также у нас есть две скульптуры, посвященные лосям. Одна из них находится в Сертолово, а другая установлена в виде оригинальной скамейки в Выборге.

Но, несмотря на нашу любовь к этим красивым обитателям лесов, каждый год в Российский карантинный центр диких животных «Велес» во Всеволожском районе попадают лосята, у которых в результате ДТП погибли родители. Поэтому еще раз обращаемся к водителям: в весенний период на дорогах будьте особенно внимательны!

Материал подготовила Людмила Однобокова