Амбулаторию в Дубровке будут строить два года

В поселке Дубровка построят врачебную амбулаторию. Как сообщает пресс-служба областного правительства, этот амбулаторный центр будет возведен по типовому проекту – двухэтажное здание с детским и взрослым отделениями, дневным стационаром на четыре койки и постом скорой помощи.

Кроме того, в медучреждении будут работать кабинеты терапевтов и узких специалистов – хирургов, педиатров, гинекологов, стоматологов, офтальмологов, а также отделения физиотерапии, лучевой и лабораторной диагностики.

Строительство амбулатории в Дубровке запланировано в рамках реализации программ «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и «Развитие здравоохранения в Ленинградской области». На постройку в планах отведено около двух лет.

Подготовила Светлана Завадская