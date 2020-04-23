Хореографический ансамбль «Надежда» пока танцует дома

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Надежда» перешли на дистанционное обучение. Домашние репетиции идут полным ходом. В планах у коллектива – участие в танцевальных онлайн-конкурсах.

– Скучать некогда, – говорит художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Наши педагоги разработали систему домашних заданий, в которую входят комплексы упражнений по разным темам. Их учителя размещают в группах по классам. Родители или дети присылают своим преподавателям фото– и видеоотчеты о выполнении домашних заданий, которые можно увидеть в группе «Ансамбль «Надежда» в социальной сети «ВКонтакте».

Для того чтобы развить у детей интерес к классической и народной хореографии, воспитать художественный вкус, разработан комплекс заданий по эстетическому развитию. В нашей группе ребята знакомятся с творчеством лучших российских и зарубежных танцевальных коллективов, смотрят художественные фильмы, посвященные искусству танца и его выдающимся деятелям. Там же публикуются ссылки на online-трансляции балетных спектаклей Мариинского театра.

– Обычно весной ансамбль выступал с отчетным концертом, – рассказывает художественный руководитель. – В этом году он был запланирован на 26 апреля, но по понятным причинам его отложили на неопределенное время.

Сейчас мы в ансамбле работаем над проектом «Вспомним всех поименно…», посвященным главному празднику нашей страны – Дню Победы. Ребята отправляют нам фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, рассказы о героях. Надеемся, что благодаря этому проекту дети узнают что-то новое о своих героических предках! Мы хотим отдать дань памяти людям, благодаря которым сейчас живем на белом свете! Ведь только народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев, достоин свободы и независимости и не допустит повторения войны.

Ирэн Овсепян

Фото группы «Ансамбль «Надежда» в соцсети «ВКонтакте»