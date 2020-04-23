Правительство области рассматривает возможность временного трудоустройства безработных

Необходимо привлечь людей, которые оказались в сложной ситуации, к общественному трудоустройству. Об этом на дистанционном заседании правительства заявил сегодня, 23 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Сегодня надо принять меры для того, чтобы поддержать безработных граждан, – считает глава 47-го региона. – Пусть они благоустраивают свои города и поселения. Если неопределенность продлится, нужно обеспечить людей, которые оказались в сложной ситуации, к временной занятости. Предлагаю, чтобы помимо компенсаций в размере семь тысяч рублей и по пять тысяч рублей за каждого ребенка, временно оставшиеся без работы граждане получали заработную плату за общественные работы. Это станет для них материальной поддержкой.

– Такой вариант возможен, – согласился курирующий экономику заместитель председателя правительства Дмитрий Ялов. – Такой опыт уже был применен в 2008 – 2009 годах. Мы предложили эту инициативу федеральным властям.

Ирэн Овсепян