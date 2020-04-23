Не скучайте вместе с РГО

Какие события обычно проходили в Санкт-Петербургском отделении Русского географического общества? Выставки редких документов про путешественников, лекции и отчеты об экспедициях. До середины мая вы все это сможете посетить, не выходя из дома.

Для этого нужно только зарегистрироваться в социальной сети «VK» и найти там сообщество под названием «Штаб-квартира Русского географического общества». На этой страничке вы найдете много всяких разностей. Например, 17 апреля знаменитый на весь мир путешественник Федор Конюхов давал свои советы, что можно сделать на самоизоляции. В тот же день, 17 апреля, состоялась онлайн-лекция «Русское наследие в Иране», которую провел популярный блогер и «географический» журналист Илья Буяновский. Лекция длилась 1 час 47 минут, и если бы вы не сидели вынужденно дома, то вряд ли вы смогли бы себе позволить роскошь выслушать ее до конца.

А сейчас как раз выдался удобный момент даже для того, чтобы посмотреть документально-приключенческий фильм «Зона смерти Нанга Парбат». Это – рассказ об экстремальном восхождении на одну из вершин Тибета. Фильм был выставлен на всеобщее обозрение на страничке «Штаб-квартира Русского географического общества» 21 апреля. А вот в ближайшее время администратор сайта предлагает вам расположиться дома поуютнее и принять участие в онлайн-лекции «Как организовать самостоятельное путешествие в Калининградскую область». Кто знает – может быть, именно вам в будущем пригодятся эти советы?

Информацию о новых лекциях и выставках Русского географического общества можно получить также по ссылке. РГО запланировало выставить 10 онлайн-экспозиций. Первыми в этом списке были онлайн-экспозиции: «Открытие Антарктиды» и «Айны». После этого на очереди онлайн-экспозиция «Михаил Пржевальский – путешествие длиною в жизнь». Благодаря организаторам экспозиций вы, сидя дома, увидите документы, которые очень редко выходят за пределы архивов. Это, например, страницы из дневника Пржевальского. Имейте в виду – в те годы, когда была открыта Антарктида (а в январе 2020 года весь мир отмечал 200-летие этого события) и когда совершал свое путешествие в Тибет Михаил Пржевальский, фотоаппараты были недоступны, и к отчетам прилагались рисунки. Для этого в каждой экспедиции были художники, создававшие рисунки высокого качества. Вам интересно будет их посмотреть.

Но и это не единственный сайт, на котором вы сможете увидеть нечто потрясающее. На время самоизоляции Русское географическое общество открыло еще и кинопортал. Найти его можно по ссылке. А теперь я вам подскажу нечто важное. Открыв эту ссылку, в левом углу вы увидите скромную надпись: «Фильмы по регионам». А еще ниже – указатель «Поиск по региону». Если кликнуть, выйдет список всех областей и регионов России в алфавитном порядке. Можно смотреть вместе с детьми. Здесь собраны самые разнообразные фильмы, в том числе – из серии «Мульти-Россия», когда о том или ином регионе, например о Калининградской области, рассказывает коротко и емко мультяшный Мишка. А на другой букве алфавита, например, Архангельская область, вы сможете увидеть «Интерактивный урок географии» из образовательного телепроекта для подростков. Поверьте, для них это будет очень увлекательное путешествие. И для взрослых на этом кинопортале тоже есть очень занимательные видеофильмы. К сожалению, не все буквы алфавита в этом списке заполнены. Но проект находится в стадии разработки. И скоро вы найдете там новую информацию.

Как знать, быть может, когда закончится самоизоляция, вы будете жалеть, что у вас больше нет времени, чтобы просмотреть все новости, которые выставило на этих трех порталах Русское географическое общество.

Людмила Однобокова