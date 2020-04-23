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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции очистных в Кузьмоловском

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Реконструкция очистных сооружений в поселке Кузьмоловский является частью большого проекта модернизации централизованной системы водоснабжения Всеволожского района «Ладожский водовод».

В результате модернизации мощность водоочистных сооружений увеличится до 30 тыс. куб. м в сутки. Первый этап реконструкции, который планируется завершить в IV квартале 2020 года, предусматривает увеличение мощностей до 4 тыс. куб. м в сутки.

В дальнейшем также будет проводиться реконструкция водоочистных сооружений Всеволожска.

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