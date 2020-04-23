В 47-м регионе сформирован каталог производителей средств индивидуальной защиты

В Ленинградской области около 40 компаний наладили производство санитарно-гигиенических масок, 16 из них находятся во Всеволожском районе.

Перечень предприятий опубликован на сайте Центра развития промышленности. Благодаря каталогу можно узнать подробную информацию о швейных мастерских, фабриках и заводах в каждом городе или районе региона. Список сформирован по просьбе небольших швейных предприятий, заинтересованных в реализации своей продукции.

Как отмечают сами производственники, сегодня на предприятиях не хватает сырья. Областное правительство обещает помощь в поиске и приобретении ткани для пошива многоразовых масок. Информация в каталоге будет постоянно актуализироваться.

Подготовила Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина