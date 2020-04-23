Выборгский и Всеволожский районы лидируют по количеству зараженных COVID-19

По последним данным, диагноз ковид лабораторно подтвержден у 576 жителей Ленинградской области. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк.

– Темпы прироста болезни в 47-м регионе ниже, чем в России, но не надо расслабляться, – считает глава Роспотребнадзора. – Как показали исследования, 40 процентов жителей области перенесли болезнь бессимптомно, 35 % – в легкой, 15% – в средней, а 9 % – в тяжелой форме. Не надо уповать на то, что болезнь будет протекать легко, необходимо своевременно обращаться к медикам.

– Сегодня мы боремся с распространением лживой и не соответствующей действительности информацией, – сказал прокурор Ленинградской области Борис Марков. – Вредителей и саботажников необходимо выявлять и наказывать.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, область держит ситуацию под контролем, приобретено необходимое оборудование. Сейчас рассматривается вариант внедрения жесткого карантина в двух районах области.

Ирэн Овсепян