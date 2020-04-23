Всеволожский район – лидер по поступлению налогов в областной бюджет

Об этом сегодня, 23 апреля, на заседании правительства рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по финансам Роман Марков.

Совещание проходило в онлайн-режиме и транслировалось в социальной сети «ВКонтакте». Дистанционное участие в нем принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Среди лидеров по поступлениям в региональный бюджет – Всеволожский район, – отметил Роман Марков. – Он формирует 18,1% главной финансовой сметы 47-го региона. На второй позиции – Кингисеппский район. Бюджетные деньги направляются на создание комфортной среды, выкуп социальных объектов, программу помощи пожилым людям и на другие важные программы. В прошлом году региональный бюджет составил 141,8 млрд рублей, из них собственные доходы 128,5 млрд рублей и 13,3 млрд рублей – безвозмездные поступления.

По словам Романа Маркова, правительство Ленинградской области выделит средства на спасение экономики и социальные нужды из резервного фонда, который был сформирован за счет прошлогодних показателей.

– Несмотря на сложную ситуацию, региональные власти рассчитывают справиться с трудностями, – отметил Роман Марков. – Сегодня бюджет играет важную роль в обеспечении социально-экономических вопросов. Формируя финансовую смету региона, мы исходили из более высокой стоимости нефти и крепкого рубля. Однако ситуация сложилась иначе, но у нас есть достаточно средств и резервов, чтобы постараться достойно выйти из ситуации.

Ирэн Овсепян