Бизнес Ленинградской области ждет помощи

Индивидуальные предприниматели 47-го региона, которые остались без работы, ждут материальной поддержки от региональных властей. Об этом сегодня, 23 апреля, на заседании областного правительства рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

По ее словам, сейчас обсуждается вопрос о патентной системе налогообложения для 11 видов деятельности ИП. Это те предприниматели, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации. Если проект получит одобрение, то малые и средние предприятия станут платить налоги в размере 250 рублей в месяц.

– Мы пошли на беспрецедентные меры поддержки, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Сегодня утром я подписал постановление об освобождении предпринимателей от аренды государственных и муниципальных помещений. Но у меня очень много вопросов к главам администраций. Они боятся потерять доходы, но мы призываем их активнее предоставлять льготы по аренде. Со своей стороны, правительство постарается компенсировать эти затраты.

Ирэн Овсепян