Продолжается патрулирование района: город Кудрово

Межведомственное патрулирование при участии сотрудников комитета Госстройнадзора Ленобласти прошло в городе Кудрово. Проверяющие совместно с ДНД Заневского поселения осмотрели поликлинику, детский сад и четыре жилых дома в микрорайоне Новый Оккервиль, а также несколько строительных площадок.

Итоги рейда показали, что дефицит антисептических препаратов имеется практически на всех проверенных объектах, к тому же дезинфекция мест общего пользования проводится с отставанием от графика.

«Меры, безусловно, принимаются, – сказал консультант сектора экологического и санитарно-эпидемиологического надзора департамента Госстройнадзора Эдуард Белослудцев. – У всех на входе есть термометрический контроль, дезинфицирующие средства для обработки рук, но, к сожалению, в недостаточном количестве. В ближайшее время подрядчики должны будут заключить дополнительные соглашения с клининговыми компаниями для более глубокой уборки санузлов и бытовок».

Комиссия отметила, что нарушения у всех однотипные. С подрядчиками были проведены беседы о необходимости соблюдения повышенных противоэпидемических мер, даны практические рекомендации. Строители адекватно отреагировали на проверку, с пониманием отнеслись к жестким требованием Госстройнадзора, ведь деятельность на строительных объектах не приостановлена, и при несоблюдении мер безопасности там может начаться распространение коронавирусной инфекции.

Подготовила Светлана Завадская