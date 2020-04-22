На поддержку малого и среднего бизнеса из регионального бюджета будет выделено не менее 1 миллиарда рублей

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области обсуждали во вторник, 21 апреля, в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов рассказал о разработанных антикризисных мерах федеральной и региональной поддержки.

«У нас уже есть набор инструментов, который направлен на поддержку наиболее пострадавших отраслей. Сегодня недостаточно просто заявить меру поддержки, ее нужно оперативно реализовать, дать возможность бизнесу воспользоваться этой поддержкой», – отметил Дмитрий Ялов.

Так, в Ленинградской области освободят владельцев коммерческой недвижимости от налога на имущество на 5 лет – при условии, что они отменят или понизят вдвое арендную плату для своих арендаторов на период пандемии.

«Мы на пять лет отменяем налог на имущество для тех частных арендодателей, которые согласятся предоставить скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трех месяцев», – сказал зампред областного правительства.

Кроме того, региональные власти ввели на три месяца мораторий на плату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года для всех предприятий региона.

Ленобласть планирует снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения по объекту налогообложения «доходы» с 6% до 1% для предприятий в сферах туризма, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года.

Областной Фонд поддержки предпринимательства ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. С 15 апреля введены и новые финансовые инструменты – льготные микрозаймы на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных платежей.

Всего из регионального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено не менее 1 миллиарда рублей.

Подготовила Светлана Завадская