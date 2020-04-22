Каждый вечер Андрей Низовский выходит в телеэфир

Ежедневный выход в телеэфир главы администрации Всеволожского района стал уже почти традицией – с начала апреля Андрей Низовский каждый вечер рассказывает землякам о самых значимых событиях прошедшего дня и в первую очередь озвучивает достоверные данные о ситуации с распространением коронавируса.

«Коротко по делу» – в названии этих телеотчетов о работе муниципалитета отражена вся суть. Эфир длится не более пяти минут, и за это время жители Всеволожского района обретают уверенность в том, что, несмотря на все ограничительные меры, жизнь идет своим чередом – ремонтируются дороги, строятся социальные и спортивные объекты, продолжают работу ключевые производства, на страже порядка стоят правоохранительные и надзорные службы.

Так, например, на вчерашний день число заболевших Covid-19 увеличилось на 34 человека и составило 254 человека, выздоровели 9 человек.

Самым значимым событием дня Андрей Низовский назвал поздравление ветеранов с Днем Победы – вручение цветов и подарков от губернатора ЛО Александра Дрозденко.

«Конечно, в квартиры не заходили, маски и перчатки – обязательно! – отметил глава районной администрации. – Сейчас, как никогда, нужно оградить пожилых людей от инфекции. Очень хотелось обнять и пожать руку тем, кто подарил нам и нашим детям мир и свободу. Тем важнее слова поздравлений, идущие от самого сердца».

Многих людей «коронавирусная ситуация» сплотила, позволив проявить лучшие человеческие качества. Во вчерашнем эфире «Коротко по делу» Андрей Низовский рассказал о благородном поступке жительницы Мурино, безвозмездно передавшей два планшета для тех детей, кому нужна сегодня эта точечная помощь. Не прошел мимо внимания главы и полезный «подарок» от производителей спиртовой продукции, передавших в распоряжение администрации 100 литров антисептической жидкости.

В завершение эфира глава районной администрации обсудил пост из социальной сети нашей землячки, ищущей для своего внука советский букварь. Андрей Низовский не только нашел у себя дома этот самый букварь, но и пообещал подарить его заботливой бабушке.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива