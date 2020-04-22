«Дорога памяти» будет создана общими усилиями всего народа

Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил России. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». С использованием специальных технологий там будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Каждый, кто помнит и чтит своих родственников, сражавшихся за Родину, может поделиться их фотографиями довоенного, военного и послевоенного времени и историей из домашних архивов.

В настоящее время «Дорога памяти» – это постоянно обновляемая общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Позже информация будет перенесена из базы данных «Дорога памяти» на одноименный крупнейший мемориал войны. Именные записи, дополненные портретами героев войны, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Чтобы принять участие в проекте, можно воспользоваться порталами «Дорога памяти» (https://foto.pamyat-naroda.ru/) или «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/). Для удобства пользователей на порталах предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска, автоматически подбирающие документы и сведения по заданному параметру об участниках войны.

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району принимает активное участие в проекте и готов оказать помощь каждому жителю, желающему подать информацию о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны. Ответы на вопросы, связанные с участием в акции, можно получить по номеру телефона дежурного сотрудника ежедневно, по будним дням, с 9.00 до 18.00, либо обратившись письменно. Номер телефона дежурного Всеволожского военкомата: 8 (813-70) 40-002.