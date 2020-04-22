В МФЦ Ленинградской области рассказали, как получить выплату на детей до трех лет

Отныне семьи, которые до первого июля 2020 имеют право получить материнский капитал, смогут рассчитывать на дополнительную помощь. Из-за эпидемиологической ситуации выплата, которую назначает Пенсионный фонд РФ, составляет пять тысяч рублей и будет производиться в течение трех месяцев – с апреля по июнь нынешнего года.

Как отметили в пресс-службе МФЦ «Мои документы» Ленинградской области, многофункциональные центры принимают заявления по предварительной записи. Подать документы могут только жители 47-го региона. Заявку рассмотрят за пять дней и, если ее одобрят, зачислят деньги в течение трех дней. Также можно подать заявку онлайн на сайте ПФР es.pfrf.ru или портале Госуслуг gosuslugi.ru

Отметим, что для обращения в МФЦ нужно представить следующий пакет документов: паспорт, СНИЛС заявителя и детей, реквизиты свидетельства о рождении ребенка (детей), реквизиты счета, на который будут перечислены денежные средства.

Напомним, что записаться на прием в многофункциональный центр можно на сайте mfc47.ru или по номеру телефона филиала, в который планируется обращение.

Подготовила Ирэн Овсепян