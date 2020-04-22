В апреле заалели звездочки

Важный вклад в подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы внесли школьники Гарболовской СОШ. Они под руководством учителя технологии Андрея Вячеславовича Зайцева изготовили более 30 опознавательных знаков для воинского захоронения. Это – штакетники, рейки и фанерные красные звездочки, примерно такие же, какие на кладбище летчиков в Углово.

А вот ученики Гарболовской СОШ приготовили их для другого захоронения. Оно находится недалеко от поселка Ненимяки в Куйвозовском сельском поселении. В течение двух лет его обследуют поисковики из Санкт-Петербургского отряда «Группа Безымянная». Руководит отрядом Герман Сакс.

Во время войны на этом месте находилось захоронение бойцов и командиров 142-й стрелковой дивизии. После войны появились документы, что якобы все могилы перенесены на несколько километров в сторону – поближе к поселку Грузино. Там даже был установлен мемориал и увековечены некоторые фамилии. Много лет местные жители верили этим документам и возлагали к подножию мемориала цветы. И лишь недавно поисковики обнаружили, что под ним покоится только несколько человек, а настоящее кладбище героев по соседству зарастает травой.

В администрации МО «Куйвозовское СП» было принято решение: найденное захоронение никуда не переносить – слишком оно большое. Но исследовать его надо было, чтобы узнать, сколько красноармейцев здесь лежит, и составить схему могил. Для этого поисковики из отряда «Группа Безымянная» организовали раскопки археологическим методом. Газета «Всеволожские вести» уже писала об этом в 2018 году.

На сегодня стало ясно, что возле поселка Ненимяки покоятся около 400 красноармейцев. Хотя точное их число неизвестно, потому что не обследовано еще примерно 27 братских могил. В каждой из них – по 8 – 10 захороненных бойцов. Причем непонятно, в каких боях погибли эти люди. Сведения в архиве Министерства обороны по этому захоронению оказались очень скудными. Наводкой послужили бы медальоны, но был обнаружен только один. Пробили его по фамилии – в архиве указано только то, что красноармеец «погиб на территории Всеволожского района». Каким образом погиб – неясно. Возможно, картину смогут прояснить другие медальоны, если таковые будут найдены. Таким образом, раскопки в Куйвози помогут нам внести новую страницу в военную историю Всеволожского района.

Могильные холмики настолько заросли, что на местности едва различимы. Штакетник и звездочки нужны были для того, чтобы не потерять их в траве. Да и для случайных прохожих это будет указателем, что здесь находится кладбище воинов. Вот почему поисковики обратились к школьникам. Штакетник и опознавательные знаки, которые сделали ребята, поисковики установили на каждой могиле. Это событие произошло в апреле. Звездочки будут стоять долго – до тех пор, пока на этом месте не появится мемориал.

Члены поискового отряда «Группа Безымянная» и администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» выражают благодарность директору МОУ «Гарболовская СОШ» К.В. Кулишко, педагогу А.В. Зайцеву и ученикам, которые участвовали в этой акции. И напоминают, что активным посредником в этой акции выступила Юнармия Всеволожского района.

Людмила Однобокова

Фото группы «Гарболовская школа» в соцсети «ВКонтакте»