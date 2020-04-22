Всеволожский район готовится к посевной

Время пришло – сей зерно! Весенний день, как известно, год кормит. Поэтому, несмотря на особые обстоятельства, хозяйства Ленинградской области приступили к плановым мероприятиям по подготовке к посевной. Наш флагман отечественных сельхозпроизводителей – ЗАО «Племенной завод Приневское» – и здесь является образцом дисциплины и творческого подхода к делу.

– Во-первых, мы отменили все летучки, планерки и совещания, – рассказывает заместитель генерального директора по производству ЗАО «Приневское» М.В. Романов. – Производственные вопросы решаем оперативно. Все работники вышли на свои рабочие места. Водители, полевые рабочие получили путевки, сформированы группы по четыре человека. Что касается мер профилактики и защиты – все соблюдается неукоснительно, и пока в нашем хозяйстве нет ни одного заболевшего. Надеемся, и не будет.

Особые обстоятельства, связанные с пандемией, не нарушили ни наших темпов, ни режима работы. Все идет своим чередом. Уже с 21 апреля начали вносить органические удобрения на поля в двух наших хозяйствах. Имеется в виду ЗАО «Приневское» и ЗАО «Октябрьское», что в деревне Терпилицы Волосовского района, где у нас тоже имеются земли.

Вчера мы начали сев моркови. В теплицах подрастает рассада белокочанной капусты. И уже в первых числах мая мы выйдем с посадкой ранних гибридов, ближе к 9 мая – сроки посадки среднеспелых, и где-то после 20 мая будем сажать поздние сорта белокочанной капусты.

Весна нынче все-таки ранняя, и на полях второго хозяйства – ЗАО «Октябрьское» – в эти дни уже приступили к севу однолетних трав. 120 гектаров планируется засеять кукурузой и более трехсот га – однолетними травами.

Тысячное стадо элитных приневских буренок привыкло к качественному силосу. Кстати, о животноводстве. С сентября, после масштабной реконструкции, вступил в действие современный молочный завод, где производят сметану, молоко, творог и йогурты по собственной рецептуре. В этом году на молокозавод «Приневского» были приглашены три опытнейших сыровара, они планируют производить свои – твердые и полутвердые – сыры с более длительным сроком хранения.

На полную мощность, фактически не останавливаясь ни на один день, работает тепличный комбинат, где на площади в 12 гектаров выращивают рассаду овощных и цветочных культур. Как меристемные культуры здесь уже не первый год выращиваются земляника и картофель, то есть в идеальных условиях с точки зрения чистоты сорта. Недаром цветочная и овощная продукция ЗАО «Приневское» на любой ярмарке идет «на ура» у садоводов-овощеводов.

– Все, казалось бы, неплохо, – сказал в завершение нашей короткой беседы Михаил Владимирович Романов. – Не сомневаемся, что, несмотря на особые условия нынешнего года, мы свои задачи выполним. Но есть обстоятельства, которые несколько выбивают из колеи и задерживают работы. Еще в январе мы подали заявку на льготный кредит в Россельхозбанк. Без кредитования не обойтись: покупка запасных частей, горюче-смазочных материалов, удобрений, семян – первое, на что в обязательном порядке идут кредиты. С января нас «тормозят» с получением денег. Недавно было совещание с губернатором региона Александром Юрьевичем Дрозденко, главами районов и директорами крупнейших сельскохозяйственных предприятий – подобная картина повсеместно. Такое впечатление, что руководители банков не слышат нашего президента, который постоянно, в каждом выступлении, говорит, что отечественному сельхозпроизводителю надо дать «зеленый свет». Очень бы хотелось его дождаться. А пока выкручиваемся как можем. Помогают взаимовыручка, помощь сельхозпроизводителей друг другу. В любом случае, человек не может прожить без молока, мяса, овощей и хлеба. Так что весна пришла, сей зерно! Мы по этому принципу живем.

Подготовила Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина из архива