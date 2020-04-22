Блокирующие цепные устройства – для большегрузов-нарушителей

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и дорожники применят блокирующие цепные устройства для переполненных большегрузов с песком и щебнем. Благодаря этому нарушители не смогут избавиться от лишнего груза, высыпав его на ближайшей обочине.

Цепь надежно фиксируется между кузовом и кабиной, предотвращая открытие кузова и неожиданное опрокидывание груза. После этого самосвалы загоняются на весы. В случае когда водитель не желает пройти процедуру взвешивания автомобиля, вызывают эвакуатор. Специальная техника сначала взвесит машину, а потом отбуксирует ее на спецстоянку. Иногда для безопасной буксировки машины необходимо снять карданный вал. Отметим, что нарушителям грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Напомним, в Ленинградской области на прошлой неделе началась весенняя просушка дорог, которая продлится до 4 мая. Из-за этого запрещено передвижение машин с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам и более трех тонн при проезде по гравийным дорогам. Ограничения не относятся к перевозке топлива и товаров первой необходимости.

Ирэн Овсепян