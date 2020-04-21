Спортсмены из Всеволожского района номинированы на Всероссийскую премию

29 апреля исполняется 97 лет Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА). К этой дате лучшим спортсменам клуба будет присуждаться премия «Армеец года». До 27 апреля будет проходить онлайн-голосование в социальной сети.

Премия будет присуждаться в десяти номинациях. Нам особенно приятно сообщить, что в двух номинациях в качестве претендентов на Всероссийскую премию выступают спортсмены из Всеволожского района – Анастасия Рудная и Дмитрий Цветков. Причем оба они представляют наше спортивное ориентирование – одно из сильнейших в мире. И мы предлагаем жителям Всеволожского района отдать свой голос за земляков.

В номинации «Лучшая действующая спортсменка по неолимпийским видам спорта» названа Анастасия Рудная. Эту девушку во Всеволожском районе еще помнят под девичьей фамилией Тихонова. С первого класса она обучалась в Новодевяткинской СОШ № 1. Сформировалась как спортсмен у нас, во Всеволожском районе. В настоящее время работает тренером-инструктором в клубе ЦСКА. Уже много лет является членом сборной команды России по спортивному ориентированию. Имеет звание «Мастер спорта международного класса». Многократная чемпионка России, призер Кубка мира, чемпионатов Европы. В 2016 году впервые за всю историю советского и российского ориентирования девушки из России завоевали золотую медаль в командной эстафете. Среди этих трех девушек была Анастасия Рудная, так что сейчас она является еще и чемпионкой мира. Ее последними результатами (за 2019 год) является бронзовая медаль чемпионата мира и золотая медаль чемпионки на VII Всемирных военных играх. Анастасия Рудная (Тихонова) замужем, у нее – маленькая дочь. Те, кто хочет больше узнать об этой спортсменке, могут прочитать в архиве «Всеволожских вестей» статью «Анастасия Рудная – звезда ориентирования», опубликованную 7 марта 2018 года.

В номинации «Лучший действующий спортсмен по неолимпийским видам спорта» назван Дмитрий Цветков. Дмитрий Александрович Цветков родился в 1983 году в городе Кировске Ленинградской области. Более 10 лет проживал в Сертолово, а несколько лет назад перебрался в Токсово. Тренируется во Всеволожском районе, его часто можно встретить бегущим по дорожкам в Токсовском парке. На соревнованиях выступает за Ленинградскую область. Дмитрий Цветков – двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. Трижды становился чемпионом Всемирных военных игр. Кроме того, у него две серебряных медали, завоеванных на чемпионатах мира, и три серебряных медали Всемирных военных игр. Он – обладатель медалей всех достоинств на Всемирных играх. Имеет звание «Заслуженный мастер спорта». В настоящее время тренируется под руководством Светланы Владимировны Горбатенковой. Женат, у Дмитрия – трое детей.

Для того чтобы принять участие в онлайн-голосовании, вы должны выйти на сайт «Ежегодная премия ЦСКА «Армеец года» и нажать нужную фамилию, после чего на строчке с фамилией должна появиться галочка. Повторяем: это надо успеть сделать до 27 апреля.

Победители премии будут объявлены 29 апреля в рамках празднования 97-летия со дня образования ЦСКА.

Людмила Однобокова