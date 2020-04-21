«Пеледыш пайрем» в Приютино отменяется, но юбилей республики марийская диаспора отпразднует

В преддверии 100-летия со дня образования Республики Марий Эл (дата образования 4 ноября 1920 года) общественная региональная Марийская автономия «Ший корно» приняла участие в конкурсе на соискание Гранта Президента РФ. Проект, представленный марийским сообществом, стал победителем. На днях началась реализация этого проекта, представляющего интерактивные национальные музеи.

В основе идеи – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере музея марийской культуры и быта. Несколько лет назад музей с названием «Мари тоштер», что переводится как «Марийский дом», появился в Доме дружбы Ленинградской области, и зрителям открылся живой кусочек жизни и быта марийской семьи: ее уклад, традиции и обряды, запечатленные не только в фотографиях и картинах. Национальная одежда, утварь, предметы хозяйственной деятельности, настоящая старинная прялка и даже марийская печка – музей населен живыми свидетельствами быта и верен «преданьям старины глубокой».

Дважды в неделю, начиная с 15 апреля, все желающие могут посмотреть в интерактивном режиме экскурсии по этому удивительному дому. Зрителям предложены четыре темы: предметы быта и утварь народа мари, марийские куклы-обереги, марийская вышивка и марийский национальный костюм.

– Отправиться с нами на экскурсии легко, – сообщила заместитель председателя региональной общественной организации Марийской автономии «Ший корно» Г.В. Белашова, – достаточно просто найти нашу страничку «ВКонтакте», которая называется «Марийцы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Еще одна наша инициатива в преддверии празднования столетнего юбилея нашей республики, публикации о существующих до сих пор старинных обрядах народа мари.

На сегодняшний день мы рассказали об интереснейшем обряде «продажи имени ребенка» на примере Мишкинского района Мари Эл. Этот обряд заключается в том, что, если ребенок сильно заболел, его имя как бы продают любому, даже незнакомому человеку, и дают новое имя, будто обманывая судьбу.

Также опубликовали статью об обряде «имя-наречение и родильные обряды» народа мари», готовится статья о традициях воспитания детей у народов мари, о свадебных и похоронно-поминальных обрядах. Они у нас очень своеобразные, и мы нередко обижаемся, когда народ мари называют «последними язычниками Европы». Мы как раз считаем себя приверженцами традиционной веры, веры в то, что человек – часть живой природы, и с великим уважением относимся ко всему сущему.

В рамках проекта пройдут конференции. В первой примут участие специалисты Этнографического музея Санкт-Петербурга и наши общественники, занимающиеся музейным делом. Вторую конференцию мы планируем провести во Всеволожском районе, который в течение многих лет является местом проведения всех наших праздничных мероприятий.

К сожалению, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отменяется наш прекрасный весенний праздник «Пеледыш пайрем» – мы его проводили в Музее-усадьбе «Приютино», а конференции пройдут в онлайн-режиме. В рамках конференций будут широко представлены наши музейные фонды, мы расскажем об истории, традициях и жизни народа мари. Хотелось бы привлечь к участию школы Всеволожского района. Смысл нашей работы – пробудить у молодого поколения интерес к национальным культурам нашей Родины.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина из архива

