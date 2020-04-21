Крим-факт: владелец хостела в Новосергиевке задержан

Сегодня в подборке криминальных новостей подробности о задержании владельца печально известного хостела, новые жертвы телефонного мошенничества и угонщик-псевдопокупатель с оригинальной маскировкой.

Владелец хостела в Новосергиевке задержан

Около трех часов дня 20 апреля на Октябрьском проспекте во Всеволожске оперативники центра «Э» полицейского главка задержали 40-летнего предпринимателя Артема Блитштейна – владельца здания, где расположен злополучный хостел для мигрантов в Новосергиевке, существенно повлиявший на статистику заболеваний Covid-19 в Ленобласти.

В полиции рассказали, что Блитштейну вменяют часть 1 статьи 236 УК РФ – «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». Обыски прошли у него дома и в офисе, изъяты печати коммерческих фирм, мобильный телефон и электроника, банковские карты. Подозреваемый изолирован на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание по 91 статье по этому составу является первым за время эпидемии в Петербурге и Ленобласти.

Напомним, что речь идет об общежитии для строителей в деревне Новосергиевка. Это трехэтажный дом площадью 2054 квадратных метра, который, по предварительным данным, коммерсант сдавал на условиях субаренды строительной компании. Фирма поселила там рабочих, задействованных на реконструкции «Меги Дыбенко».

В середине апреля в здании зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание выявлено у 123 постояльцев. После этого возбуждено уголовное дело. По данным следствия, субарендатору здания было предписано обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Однако этого сделано не было.

Всего в хостеле изолировано 480 человек, а возле общежития развернут палаточный госпиталь, изолированных ежедневно осматривают. На въезде организован специальный дезинфекционный барьер, чтобы медики и правоохранители могли обеззаразить обувь и колеса.

Телефонные потрошители

Днем 20 апреля во всеволожскую полицию обратилась 69-летняя жительница поселка Кузьмоловский. Она рассказала правоохранителям, что несколькими часами ранее ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что с её банковской карты странным образом списываются деньги. Голос в трубке предложил гениальную в своей простоте схему – перевести для сохранности деньги на мобильный телефон, номер которого продиктовал. Доверчивая пенсионерка послушалась совета и перевела мошеннику 60 тысяч рублей.

Это не первый случай обмана пожилых людей аферистами, представляющимися банковскими служащими. Жертвой своей доверчивости и неинформированности 17 апреля стала учительница из Мурино – таким образом она лишилась 120 тысяч рублей. А 16 апреля полмиллиона рублей увели у пенсионерки из Кингисеппа.

Чтобы обезопасить себя от телефонного мошенничества, Сбербанк рекомендует:

Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

Угонщик в медицинской маске

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), около трех часов дня 19 апреля в районную полицию с сообщением об угоне обратился 31-летний житель деревни Старая. Он остался без трехлетнего зеленого мотоцикла после встречи с потенциальным покупателем в гараже на улице Верхней.

Молодой человек внимательно изучил пит-байк и попросил прокатиться между гаражей. Хозяин не заподозрил подвоха, так как территория была огорожена, а ворота открывались с помощью дистанционного пульта. Однако «покупатель» пристроился за легковушкой, которая как раз выезжала на улицу, и скрылся. Контактный телефон, по словам продавца, оказался выключен. Ущерб оценен примерно в 67 тысяч рублей.

По предварительным данным, после инцидента полиция ищет высокого молодого человека славянской внешности. Одет он был во все темное. Волосы были скрыты под черной вязаной шапкой, а лицо – под медицинской маской.

Лада Крымова по материалам 47news и других информационных источников