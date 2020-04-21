За мошенничество со всеволожской землей придется ответить

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый и его знакомый, с целью личного обогащения, в 2016 году решили обманным путем приобрести право собственности на земельный участок в деревне Кальтино Всеволожского района, рядом с которым планировалось строительство здания торгового центра «Лента». Мошенники достоверно знали, что на похищаемом ими участке расположена единственная дорога, ведущая к строящемуся зданию ТЦ.

В период с декабря 2016 года по март 2017 года они подделали документы и, введя в заблуждение сотрудников регистрирующих органов, оформили право собственности на подконтрольное им лицо на данный земельный участок, площадь которого составила 4 500 кв. м, а кадастровая стоимость – 1 134 466,25 рубля.

В марте 2017 года похищенный земельный участок мошенники продали организации, производившей строительные работы по заказу сети гипермаркетов «Лента», за 3 миллиона рублей.

В результате мошеннических действий земельный участок выбыл из законного владения администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, которой причинен ущерб в сумме, равной кадастровой стоимости участка.

В результате принятых следствием мер имущественный ущерб обвиняемым частично возмещен в добровольном порядке.

Уголовное преследование в отношении соучастника обвиняемого прекращено в ходе следствия в связи со смертью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.