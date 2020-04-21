В Ленобласти объявлен конкурс для садоводов-домоседов

В 47-м регионе стартовал новый конкурс #ленинградскийсадовод для пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

Участники конкурса с 20 по 27 апреля должны разместить на интернет-платформах в социальных сетях фото с рассадой, выращенной в условиях самоизоляции. Главное условие конкурса: в посте должна быть размещена только одна фотография, которая ранее нигде не публиковалась.

Победителя определят онлайн-голосованием. Полуфиналистов выберут 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Ленинградская область»). В рамках конкурса объявлено три номинации: «Самый ухоженный», «Самый экзотический» и «Самый стильный» сад или огород. Финалистам обещаны замечательные призы.

Напомним, что правительство Ленинградской области ранее уже подвело итоги конкурса #ленинградскийдомосед, участниками которого стали тысячи жителей.

Ирэн Овсепян