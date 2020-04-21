Во Всеволожском районе ловили нарушителей режима самоизоляции

Гостехнадзор Ленинградской области объявил «охоту» на злостных нарушителей карантина, которые вместо того, чтобы сидеть дома, выбираются на лесные угодья и гоняют на квадроциклах.

– Труднопроходимые леса недалеко от деревни Матокса пользуются популярностью среди проводящих досуг на такой технике, – говорит государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ленинградской области Игорь Артемьев. – Здесь широкий простор и грунтовые дороги, поэтому верткая и приземистая машина обязывает водителя быть начеку и «держать» концентрацию. При этом гонщики нарушают постановление правительства, согласно которому находиться в лесах запрещено. Но, несмотря на это, люди продолжают ходить в походы и выезжать на воздух.

Сегодня много публикаций о таком виде отдыха можно увидеть в социальных сетях. Пользователи, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, охотно делятся снимками.

– При этом не у всех квадроциклистов есть документы на право собственности, отсутствуют регистрационные знаки, – отмечает государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Денис Афанасьев. – Это наводит на подозрения, что техника нигде не зарегистрирована, что позволяет выписать штраф.

Кроме того, как отмечают проверяющие, сегодня большую угрозу представляют те, кто в компании друзей жарит шашлыки на природе. Нарушители напрочь забывают о том, что должны соблюдать дистанцию, и тем самым ставят под угрозу свое и чужое здоровье.

Ирэн Овсепян