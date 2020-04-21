Бизнес Ленинградской области переходит на онлайн-площадки

Предпринимательское сословие 47-го региона быстрыми темпами развивает онлайн-торговлю. Только за последний месяц обороты в данной сфере увеличились в три-четыре раза.

О том, как сохранить всю сложную логистическую цепочку и обеспечить бесперебойную работу этого сегмента экономики, рассказали на онлайн– конференции с участием первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Антона Финогенова.

– Точек экономического роста в наше турбулентное время для бизнеса осталось очень мало, – отметил он. – Спасительным кругом для некоторых сегментов стала онлайн-торговля, которая выгодна не только для крупного предпринимательства, но может положительно повлиять на ситуацию в малом и среднем бизнесе. Сегодня эта отрасль позволяет создавать рабочие места и не увольнять сотрудников.

– В Ленинградской области созданы уникальные условия для того, чтобы дать возможность онлайн-бизнесу пережить кризис, – отметил исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. – Также дистанционная продажа может стать точкой роста для малого и среднего бизнеса. К сожалению, будут предприятия, которые сложности не переживут. Но побороться за выживание могут те, кто перейдет в онлайн. Тем более что в Ленинградской области население более платежеспособное.

– Крайне важно, чтобы производители продолжали выпуск продукции и поставляли их на наши складские помещения, – отметил заместитель генерального директора компании OZON Сергей Кучушев. – Только после этого мы сможем доставить заказанный товар покупателю.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива