Первый опыт книгоиздателей из Всеволожского центра образования оказался удачным

Проект Всеволожского центра образования «Ты для меня дороже всего на свете…» воплотился в жизнь в виде прекрасно изданной книги.

Некоторое время назад семья архитектора и скульптора Александра Васильевича Знаменского передала руководителю музея кошки «Коготок», работающему на базе ЦО, – Галине Александровне Крыловой – архивные документы военного периода: письма и телеграммы Николая Квятковского и Киры Костиной.

Директор школьной библиотеки Ольга Харисовна Савченко познакомила с этой перепиской школьников, и ребята загорелись идеей создания книги.

Чтобы осуществить замысел, был разработан творческий проект, объединивший большое число ребят под руководством Г.А. Крыловой и О.Х. Савченко.

В проектную группу вошли: десятиклассник Яшков Петр; восьмиклассники Ляпина Софья, Новиков Роман, Тютюнова Полина, Ширинская Кристина; шестиклассники Гранина Эвелина, Левковская Камила, Рыжкова Дарья; пятиклассники Берг Елизавета, Мордасова Полина, Морозова Варвара, Сафарниязова Меланья, Треухова Виктория, а также художники-иллюстраторы: Максимова Алена (11 кл.), Казарина Ангелина (8 кл.), Ошуркова Алиса (7 кл.), Плюснина Екатерина (7 кл.), Алексеева Вера (6 кл.). Одни готовили переписку для публикации, другие рисовали иллюстрации.

На презентацию рукописного издания были приглашены дарители, а также председатель Всеволожской территориальной организации профсоюза работников народного образования Татьяна Владимировна Маркова, благодаря которой и были изданы первые восемь экземпляров книги «Ты для меня дороже всего на свете…».

В красивый 89-страничный альбом на пружине вошли тексты писем, проиллюстрированных детьми. Первый тираж книги предназначается только для подарков. Еще одно издание – и, конечно, большим тиражом – возможно только на спонсорские средства.

Фото Антона Ляпина