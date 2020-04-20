В Ленинградской области выберут лучшую семью

В апреле в Ленинградской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Этот конкурс в нашей стране проводится начиная с 2016 года. Его организатором является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участниками конкурса могут стать только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.

Конкурс проводится в три этапа.

I этап – региональный: осуществляется сбор и анализ предоставляемых материалов. На этом этапе координатором Всероссийского конкурса «Семья года» является комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

Согласно информации, опубликованной на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области, каждая семья, желающая участвовать во Всероссийском конкурсе, должна представить до 1 мая 2020 года в администрацию своего муниципального района (городского округа) Ленинградской области следующие материалы:

— представление на семью (характеристику);

— презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 слайдов) и/или видеоролик;

— семейные фотографии;

— дополнительные материалы, представленные по усмотрению семьи (портфолио, генеалогическое древо, копии публикаций в СМИ, дополнительные видеоролики и пр.).

Конкурсный отбор семей проходит по следующим номинациям:

— в номинации «Многодетная семья» принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных, а также активно участвуют в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области;

— в номинации «Молодая семья» принимают участие молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет), воспитывающие одного и более детей, в том числе и приемных, а также занимающиеся общественно полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни;

— в номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории, имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей;

— в номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма;

— в номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Количество семей по каждой номинации не ограничено.

Требования, предъявляемые к оформлению представления на участие семьи во Всероссийском конкурсе:

— представления заполняются строго в соответствии с установленной формой (в пункте 7 необходимо указать фамилию, имя, отчество члена семьи, чьи контактные данные указываются; в пункте 6 представляется информация на каждого члена семьи с указанием фамилии, имени, отчества, достижений члена семьи).

Требования, предъявляемые к предоставлению грамот, дипломов, благодарственных писем:

— все грамоты, дипломы, благодарственные письма должны быть отсканированы и распределены по отдельным папкам (файлам): всероссийские, межрегиональные, региональные, муниципальные.

Требования, предъявляемые к видеоролику:

— продолжительность видеоролика не более 2 минут. В видеоролике должна содержаться информация о составе семьи, ее достижениях, семейных ценностях и традициях.

На II этапе оргкомитет выберет из представленных материалов победителя в каждой номинации и подведет итоги.

На III этапе Оргкомитет направляет материалы победителей в каждой номинации от Ленинградской области на Всероссийский конкурс «Семья года».

По его итогам будет издана почетная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

Материал подготовила Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива