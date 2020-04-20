К борьбе с незаконными отходами в Янино подключились следственные органы

Следком РФ по Ленобласти сообщил, что по результатам доследственной проверки в отношении мусороперерабатывающего завода МПБО-2 в поселке Янино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

Информация об этом опубликована на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

Для того чтобы правоохранители вплотную занялись деятельностью предприятия по утилизации мусора, потребовалось личное вмешательство председателя СК России Александра Бастрыкина, который дал распоряжение тщательно разобраться во всей этой «дурно пахнущей» истории после выхода в телеэфир сюжета о вопиющих нарушениях природоохранного законодательства в поселке Янино.

Выяснилось, что еще до подключения следственной группы на территории предприятия специалистами сделаны пробы воздуха и воды в протекающей рядом реке. Результаты анализов показали, что содержание опасных веществ превышает допустимую норму. Местные жители давно жалуются на проблемы со здоровьем, что объясняют «плохой экологией».

В борьбу против предпринимателей вступили администрация Заневского поселения, депутаты, а также неравнодушные жители. На данный момент подключились и следственные органы.

В результате следствием установлено, что на территории завода «МПБО-2» отходы размещались с нарушением действующего природоохранного законодательства, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы в сфере охраны окружающей среды. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В общем, ищут виновных в создавшейся ситуации.

Светлана Завадская