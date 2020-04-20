Всеволожские спортсмены не расслабляются

Во Всеволожском районе продолжается обсуждение онлайн-конференции «Российский спорт в условиях пандемии коронавируса COVID-19», которую 10 апреля провел министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр озвучил такие цифры: «Более тысячи международных и общероссийских соревнований были перенесены на другой срок, наши спортсмены не смогли принять участие в 248 зарубежных соревнованиях». Ведь им необходимо подтверждать свои спортивные разряды и звания, а для этого нужны победы на соревнованиях. Сейчас Министерство спорта разрабатывает особые меры, чтобы помочь спортсменам в получении спортивных разрядов.

В стране закрыты все спортивные школы, а также училища олимпийского резерва. Не работают спортивные базы. По сути дела, спортсмены оказались в положении людей с ограниченными возможностями. И это – стрессовая ситуация. Тем не менее они должны достойно ответить на вызов пандемии. Давно уже стало аксиомой, что спорт развивает не только тело, но и сильный дух. И тренировки в условиях самоизоляции – колоссальный опыт, который сделает наших чемпионов еще сильнее.

Самое главное, что прозвучало на конференции О.В. Матыцина, это призыв: «Спортсмены должны показать пример для всех граждан нашей страны, как, несмотря на неподходящие условия, они готовятся к Олимпиаде и другим ответственным соревнованиям. И если в глазах спортсменов люди увидят оптимизм, это будет вселять надежду всем».

Лозунг «Спорт – норма жизни» в нашей стране продолжает воплощаться в жизнь. В апреле были запущены такие акции, как «Тренируйся дома» и «Зарядка с чемпионом». Одно из условий акций: тренировки не могут проходить на улице. «Спортсмены должны показать пример ответственного отношения к закону, уважение к решениям, которые принял президент, правительство Российской Федерации», – подчеркнул Олег Матыцин. Тренеры и действующие спортсмены стали распространять в интернете видеоролики о том, как они занимаются в домашних условиях. Конечно, не у всех оказались свои спортивные комнаты. Но даже это не является серьезным препятствием. Большую популярность приобрел ролик о спортсменке из Якутии Светлане, которая в 17-метровой комнате пробежала полумарафон. В течение двух с половиной часов она сделала 1 242 круга по своей комнате.

Спортсмены Всеволожского района тоже включились в акцию. Старший тренер отделения тхэквондо Всеволожской СШОР Рустам Саттаров (напоминаем, что тхэквондо является олимпийским видом спорта) в своем небольшом интервью рассказал:

– Мы не расслабляемся. Несмотря на то что Всеволожская СШОР не работает, спортсмены тренируются в тесном взаимодействии с тренерами. Сейчас перед ними поставлена задача – укрепить общую физическую базу. Тренеры и учащиеся в одно и то же время собираются у экранов, и таким образом мы проводим по скайпу онлайн-уроки.

– Что вы и ваши воспитанники будете делать в первую очередь, когда закончится режим самоизоляции?

– Самые ответственные наши соревнования перенесены на июнь-июль. Это – два чемпионата, два первенства и финал Спартакиады учащихся России. На этих соревнованиях мы надеемся выступить достойно. И мы готовимся к тому, что, как только выйдем из режима самоизоляции, у нас начнутся тренировки в усиленном режиме.

Спортсмены Всеволожского района призывают и других людей не расслабляться, вести активный образ жизни, стремиться к позитивным эмоциям. Надо верить, что мы еще наверстаем упущенное.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива