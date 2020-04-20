Бессмертный полк – в каждом доме

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» предлагает не отказываться от Всероссийской акции, даже если празднование 9 Мая будет перенесено.

Новая инициатива «#Бессмертныйполкдома: 9 Мая вспомним своего солдата в кругу семьи» может стать альтернативой акции, считают координаторы движения:

– Память о своем солдате – это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно иными способами:

Социальные сети: Сделайте фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или запишите свой рассказ о нем на видео. Разместите историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполкдома.

Социальные сети: разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в наших группах. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего ветерана.

Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и в мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

Сайт Бессмертного полка: если вы еще не внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru – сделайте это. На сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и находят новые факты о своих близких.

Дома: достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям.

Транспарант с портретом вашего ветерана, с которым в этом году невозможно будет пройти по улице, или даже просто фотографию, разместите в окне квартиры. Как знак того, что в этой семье помнят своих.

Фото Антона Ляпина из архива