Рожденная помогать

Арина Овчинникова – одна из тех, кто думает о других едва ли не больше, чем о себе. На это способны только искренние люди с добрым сердцем. Именно такие и становятся волонтерами.

Добровольчество для Арины – не просто увлечение, оно стало главным делом ее жизни. Все потому, что эта деятельность помогла не упасть духом в трудную минуту. Но обо всем по порядку. Она родилась в Красноярском крае, в небольшом городке Назарово. В 14 лет узнала о волонтерстве и, заинтересовавшись им, вступила в школьный добровольческий отряд. Ребята из отряда помогали ветеранам по дому, проводили для них праздничные мероприятия.

Со временем Арина перебралась в город Ачинск и поступила в педагогический колледж по специальности коррекционный педагог. Потом стала работать педагогом дополнительного образования в Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства. На базе учебного заведения ей удалось создать волонтерский отряд. В этот период она разработала проект «Сказка в дом», который удалось реализовать сразу в нескольких городах Красноярского края. Активисты проводили веселые праздники для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Когда Арина переехала в город Шарыпово, ей предложили должность муниципального руководителя общественного движения «Волонтеры Победы», а также руководителя штаба «Добровольчество». Параллельно она трудилась региональным пресс-секретарем ВОД «Волонтеры Победы» Красноярского края. Со временем тяга к переменам вновь взяла верх, и Арина решилась на переезд в Ленинградскую область. Во Всеволожск она приехала осенью 2019 года. Выбор пал на наш регион не случайно. Любимая бабушка Арины жила в Ленинграде. Она была эвакуирована из города в самом начале блокады.

Наша героиня устроилась во Дворец творчества на должность педагога-организатора. Здесь она курировала деятельность школьного ученического самоуправления. Эта работа занимала немало времени. Мероприятия для активных школьников чаще всего проходят в выходные. Выкроить время для волонтерства было практически невозможно. Кроме того, Арина параллельно трудилась в молодежно-подростковом клубе «Росинка» в должности специалиста по работе с молодежью. Поэтому работу во Дворце творчества пришлось оставить. На данный момент она занята только в «Росинке» и считает, что ее деятельность больше похожа на оплачиваемое хобби. Ведь в обязанности Арины входит работа с волонтерами.

В организацию «Волонтеры Победы» она вступила практически сразу после ее возникновения, в 2015 году. Где бы ни жила Арина, где бы ни работала, чем бы ни занималась, помощь ветеранам красной нитью проходит через всю ее судьбу. Именно это наполняет ее энергией и придает сил. С самого детства у Арины были большие проблемы со здоровьем. В 17 лет ситуация достигла критического пика, и девушка пережила клиническую смерть. Тогда ей чудом удалось вернуться к жизни. После этого Арина поняла, что у нее есть призвание, дело всей жизни. Она должна помогать тем, кто в этом нуждается. Конечно, недуг никуда не делся, и Арине приходится бороться с ним и по сей день. Но общение с ветеранами и единомышленниками помогает не падать духом и находить в себе силы для того, чтобы жить дальше.

В прошлом году она приняла участие в конкурсе «Добро в России». Чтобы поучаствовать в нем, необходимо было рассказать свою историю волонтерства. Арина призналась, что считает своим призванием помогать людям. Она стала одним из победителей конкурса и отправилась на четырехдневный волонтерский форум в Сочи. Там ее прозвали «Рожденная помогать».

На данный момент Арина является координатором районного отделения и пресс-секретарем областного отделения, а также пресс-секретарем Всероссийского отделения общественного движения «Волонтеры Победы». Кроме того, она входит в федеральную команду пресс-секретарей. Ведет группу добровольцев в социальной сети, взаимодействует со СМИ, проводит образовательные семинары для волонтеров, координирует деятельность активистов. Арина отмечает, что совмещать все эти должности ей удается без особого труда, ведь они перекликаются между собой.

К тому же она коммуникабельный человек, поэтому проблем в общении не возникает. Однако на этом ее активность не заканчивается. Арина являлась членом Молодежного совета и в дальнейшем планирует вступить в его обновленный состав. Ее общительность и инициативность помогают привлекать в ряды волонтеров новых членов. Новичкам «Волонтеры Победы» рады, ведь мероприятий много, а рабочих рук хватает не всегда. Поэтому добровольцы запустили приложение Skill Cup. Оно поможет узнать много нового об истории Великой Отечественной войны и заинтересовать людей деятельностью волонтеров.

Обычно жизнь добровольцев буквально кипит. Они участвуют в памятных мероприятиях, помогают ветеранам по дому, оказывают помощь в проведении праздников и концертов, помогают найти информацию о родственниках, павших во время войны. Даже сейчас, когда коронавирус вмешался в нашу жизнь, работа волонтеров продолжается. Ведь это время можно посвятить обучению в режиме онлайн. Сделать это можно с помощью приложения, упомянутого выше. К тому же сейчас отличное время для подведения итогов. Некоторые из ее ребят присоединились к акции волонтеров-медиков «Мы вместе», привозят продукты и лекарства.

За плечами у Арины множество событий, которые подарили ей колоссальный опыт. Но с особым трепетом вспоминается одна поездка. В 2017 году благодаря конкурсу «Послы Победы» она отправилась в Севастополь, где познакомилась с ветераном войны. Разговор с Николаем Федоровичем Королем запомнился Арине до сих пор. В 1943 году ему было всего 15 лет, он был участником партизанского отряда, а сейчас является председателем Совета ветеранов партизан и подпольщиков города Севастополя.

Она до сих пор вспоминает о той встрече со слезами на глазах. Несколько лет девушка наблюдала за жизнью ветерана. В этом году она мечтает сделать ему сюрприз – прилететь в гости. Николай Федорович стал для Арины примером, поделился с ней частью свой позитивной энергии и по-настоящему запал в душу.

Кроме того, благодаря волонтерству ей удалось увидеть многие другие города нашей страны. До того как Арина вступила в ряды добровольцев, она никогда не покидала родного региона. Опыт путешествий стал ценным для нее, но гораздо важнее опыт общения с людьми и помощи им. «Волонтерство учит нас тому, что самое важное в жизни нельзя купить. Для меня оно стало смыслом жизни и дало шанс делать мир вокруг себя лучше, ведь у меня есть для этого силы, энергия и желание. И я знаю, что моя помощь, внимание и участие очень нужны ветеранам. Зачастую им очень не хватает простого человеческого тепла», – считает Арина.

Добровольчество полностью поменяло жизнь девушки. Она сменила несколько городов, попробовала себя в разных профессиях, но что бы ни происходило в ее жизни, на первом месте всегда оставалось движение «Волонтеры Победы». Оно подарило ей мечту и желание двигаться к цели. Можно с уверенностью сказать, что впереди еще множество свершений. Ведь она занимается любимым делом в окружении команды единомышленников. И ее труд приносит плоды. Он делает счастливыми ветеранов, помогает им понять, что они важны, о них помнят и заботятся.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Арины Овчинниковой