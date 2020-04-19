Епископ Выборгский и Приозерский поздравил жителей района с Воскресением Христовым

Подготовка к празднованию Пасхи Христовой вступила в завершающую стадию во Всеволожске 11 апреля, в Лазареву субботу, когда в память воскрешения праведного Лазаря епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил Литургию престольного праздника в храме во имя святого Лазаря Четверодневного, друга Христова, на Всеволожском кладбище № 2.

Правящему архиерею сослужил сонм клириков епархии во главе с благочинным Всеволожского округа протоиереем Романом Гуцу. А на следующий день, в Вербное воскресенье, во всех храмах Всеволожского благочиния была отслужена литургия в честь Входа Господнего в Иерусалим.

Страстная неделя завершилась величайшим православным праздником Воскресения Христова. Православных христиан поздравил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, духовно окормляющий верующих Всеволожского района: «В течение последних недель священнослужителями и мирянами Выборгской епархии совершается усердная молитва к Богу о прекращении болезнетворного поветрия, известного под названием коронавируса.

Сегодня большое количество людей пребывают в смущении и даже унынии, испытывают страх за будущее свое и своих близких. Это душевное беспокойство по-человечески понятно, но именно в нынешних обстоятельствах нам необходимо, прежде всего, положиться на милосердие Божие и только в Боге искать силы и утешение. Христос победил смерть, и это главное для нас! Сердечно поздравляю всех вас с Праздником праздников и Торжеством из торжеств и молитвенно желаю всем «благодати, милости и мира от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа <…> в истине и любви» (2Ин. 1:3)».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и во исполнение распоряжений губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман накануне Светлого Христова Воскресения обратился к верующим в форме видеообращения, в котором поздравил всех с Пасхой Христовой и призвал в этот день оставаться дома.

Владимир Шемшученко