Smurfit Kappa продолжает производство гофрокартона

Более 400 миллионов рублей инвестировало за последние несколько лет в экономику Ленинградской области ведущее предприятие по производству упаковки Smurfit Kappa. Сегодня промышленный объект вошел в перечень предприятий Ленинградской области, которые получили разрешение на продолжение деятельности.

На трех российских заводах компании трудятся более 500 человек, которые выпускают до 325 млн кв. м упаковки в год. Владельцы предприятия инвестируют средства в современное оборудование, в обеспечение безопасности труда и развитие инфраструктуры. Как отмечают на предприятии, успех работы трудно представить без стабильной экономической политики правительства Ленинградской области.

Напомним, что в прошлом году во Всеволожске состоялось торжественное открытие Российского национального центра инноваций на территории производства Smurfit Kappa.

Сегодня там российские клиенты Smurfit Kappa не только смогут познакомиться с мировым опытом компании в области создания упаковки, но и получить ответы на вопросы, касающиеся транспортировки, хранения и маркетинга. Специалисты расскажут также о новинках и трендах. Кроме того, станут доступны передовые инструменты дизайна упаковочных решений, включая сервисы Store Visualizer, Shelf Smart, Esmart и Supply Smart.

– В производстве упаковки очень важен практический опыт, позволяющий наглядно и оперативно оценить те или иные решения, – отметил на торжественном открытии во Всеволожске управляющий директор «Смерфит Каппа Россия» Патрик Стром. – В новом центре клиенты смогут вместе со специалистами компании найти упаковочное решение, которое будет способствовать развитию их бизнеса и увеличению продаж.

– Сегодня на предприятии во Всеволожске, которое является крупнейшим налогоплательщиком, работает 175 сотрудников, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Большая часть – жители города. На заводе, как заверил генеральный директор Smurfit Kappa Санкт-Петербург Сергей Паршин, соблюдаются все противовирусные мероприятия: организована развозка, перед каждой сменой проводится мониторинг самочувствия работников, все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, обрабатываются рабочие места и помещения. Ведь забота о сотрудниках – основа стабильной работы любого предприятия!

Ирэн Овсепян