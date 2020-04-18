Когда же проснется Дубровка?

С таким вопросом обратился в редакцию почетный гражданин Всеволожского района Леонид Алексеевич Баранов. И рассказал следующее…

В этом году как-то незаметно прошла важная дата. 29 марта 1942 года на станцию Всеволожская прибыли продукты из знаменитого партизанского обоза. Партизаны собрали их на захваченной немцами территории (сейчас это Дедовичский район Псковской области и Белобелковский район Новгородской области). Тем самым жители Партизанского края доказали, что главная черта русского народа – готовность прийти на помощь тому, кто оказался в беде, – не исчезает ни при каких обстоятельствах.

29 марта на станции Всеволожская продуктовую помощь от партизан встречали: первый секретарь Ленинградского обкома партии А.А. Кузнецов, член Комиссии по вопросам обороны Ленинграда П.С. Попков и уполномоченный Государственного Комитета обороны в блокадном Ленинграде А.Н. Косыгин. После краткого митинга продукты повезли в Ленинград для голодающих.

Появление в Северной столице партизан, прошедших с обозом сквозь линию фронта, было для ленинградцев важным событием, мотивирующим их на дальнейшие подвиги. В связи с этим, начиная с 2014 года, каждый год 29 марта в Ленинградской области отмечается как День партизанской славы.

В 2018 году этот праздник был внесен в Календарь памятных дат Санкт-Петербурга. Если следовать исторической логике, то он должен проводиться каждый год во Всеволожске, но так как мемориал «Партизанская слава» находится в Лужском районе, то у нас все памятные даты, связанные с партизанами, принято отмечать в Луге. Вот и в этом году ветераны собирались ехать в Лугу, чтобы отдать дань памяти героям. Однако эпидемия коронавируса нарушила их планы, и мероприятие не состоялось.

Но те, кто помнит об этом подвиге, отмечали дату у себя дома. Во Всеволожском районе это, прежде всего, Леонид Алексеевич Баранов. Ребенком он вместе с мамой проживал в Партизанском крае. И легендарный продуктовый обоз собирали на его глазах. Сейчас он считает своим святым долгом увековечить память о партизанах.

Мы в своей газете уже писали, что благодаря хлопотам Леонида Алексеевича на здании Учебно-тренировочного центра «Кавголово», принадлежащего НГУ физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта, появилась памятная табличка: «Здесь в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 года находился Центр подготовки партизанских групп и отрядов преподавателей и студентов-лесгафтовцев».

Затем Леонид Алексеевич Баранов перенес свою бурную деятельность в поселок Дедовичи Псковской области. В 2016 году по его предложению была проведена реставрация мемориала в деревне Железницы Дедовичского района (в этой деревне когда-то находилась столица Партизанского края). Члены семьи Л.А. Баранова вложили в реставрацию свои личные средства. Кроме того, Л.А. Баранов лично оплатил изготовление нескольких баннеров, рассказывающих о подвигах псковских партизан. На этих баннерах собраны фотографии видных деятелей партизанского движения в Псковском крае. Их фотоснимки Леонид Алексеевич собирал по разным книгам и по электронным архивам. Сейчас один из его баннеров находится в поселковом музее города Дедовичи, второй – в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея, третий – в Санкт-Петербургской СОШ № 104, которая носит имя Героя Советского Союза, партизана М.С. Харченко.

В 2018 году произошло еще более важное событие. Леонид Алексеевич Баранов хлопотал об этом 10 лет: писал письма, получал отказы, и снова писал. Но благодаря его настойчивости Дедовический район, в конце концов, получил почетное звание «Край партизанской славы», не говоря уже о том, что наш земляк организовывал обмен делегациями между Дедовичами и Всеволожском, вдохновил спортсменов на проведение марафонского пробега по местам партизанской славы и стал инициатором присвоения имен партизан двум школам в поселке Дедовичи. Сейчас одна из них носит имя Героя Советского Союза М.С. Харченко, а другая – Героя Советского Союза В.В. Егорова. Делал это он, конечно, не один, а с помощью администрации Дедовичского района Псковской области.

Леонид Алексеевич большую часть жизни прожил в поселке Токсово Всеволожского района. Ему 89 лет. Но вы думаете – он успокоился? – Нет, даже находясь на самоизоляции в Токсово, он дистанционно хлопочет о том, чтобы в Дедовичах было произведено перезахоронение подпольщика Н.А. Жуйкина и командира партизанского отряда В.П. Бундзена. В свое время эти герои были захоронены вблизи от деревни Дегжо на крохотном клочке суши посередине болота. Сейчас этой деревни нет, пятачок в болоте стал труднодоступным. Там ни цветы 9 Мая не возложить, ни достойный памятник установить. Поэтому Л.А. Баранов выступил с предложением перенести могилы Н.А. Жуйкина и В.П. Бундзена в центр поселка Дедовичи, тем более что с подпольщиком Н.А. Жуйкиным Леонид Алексеевич был знаком лично. Эту инициативу в Дедовичском районе поддержали, сейчас идут подготовительные работы.

Но вот уже три года Леонид Алексеевич хлопочет и о том, чтобы памятная табличка, посвященная подвигу партизан, была установлена также в поселке Дубровка Всеволожского района. Он нашел документы, подтверждающие, что во Всеволожском районе был свой партизанский отряд. Руководил Всеволожским партизанским отрядом № 164 инженер Дубровского деревообрабатывающего комбината Дмитрий Иванович Власов. В Дубровке до сих пор живут люди, которые помнят Д.И. Власова. Есть данные, что отряд Д.И. Власова внес ощутимый вклад в создание ледовой трассы на Дороге жизни и даже – в прокладку электрокабеля с Волховской ГЭС. Возможно, сейчас, когда акция «Кабель жизни» намечается как главное в Ленинградской области мероприятие в честь 75-летия Великой Победы, эта информация была бы очень актуальной. Л.А. Баранов уже выступал по поводу всеволожских партизан через газету «Всеволожские вести» и думает обратиться в администрацию МО «Дубровское ГП».

– Памятная табличка стоит недорого, – говорит Леонид Алексеевич. – Главное, чтобы администрация определила для нее достойное место. Сейчас самое подходящее время – в Год победителей сделать громкую патриотическую акцию и увековечить в Дубровке память земляков-партизан…

Мы найдемся, что инициатива человека, проводящего большую работу по пропаганде подвига партизан, найдет поддержку у жителей Дубровки.

Людмила Однобокова

Фото из архива Леонида Баранова

На снимке: начальники отделов Ленинградского штаба партизанского движения (слева направо) М.А. Фишман, П.Г. Матвеев, М.Ф. Алексеев напутствуют перед выходом в тыл противника командира Всеволожского партизанского отряда Д.И. Власова, 1942 г.