Тренеры Всеволожской СШОР приглашают на ежедневную зарядку

В середине апреля возникло массовое увлечение онлайн-тренировками. Действительно, такого раньше не было: тренеры по интернету проводят бесплатные мастер-классы, а спортсмены готовятся к онлайн-соревнованиям.

И Всеволожская СШОР – одна из первых в Ленинградской области – подключилась к этому движению. Более 30 видеоуроков выставлено на сайте школы. Если зайти на официальный сайт «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», то на главной странице справа есть указатель «Видеоканал Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва (№ 1)».

Стоит только нажать на эту строчку, и перед вами появятся видеозаписи разных соревнований, а сверху (в меню) – указатель «Видео». Если его кликнуть, то он выставит вам на экран уроки по тхэквондо, каратэ, баскетболу, волейболу, теннису, боксу, художественной гимнастике и по другим видам спорта.

Но на этом сотрудники Всеволожской СШОР решили не останавливаться. Они захотели охватить спортивными занятиями всех жителей нашего района. И это – актуально, ведь многие из нас переживают, что, находясь на самоизоляции, приобретут лишние килограммы. Для тех, кто не хочет сдаваться, каждый день, кроме воскресенья, в 10 часов 20 минут утра тренеры Всеволожской СШОР проводят общеукрепляющую зарядку. Только уже не на сайте Всеволожской СШОР, а в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Утренняя зарядка длится обычно недолго: от 10 до 20 минут. А если вы на самоизоляции настолько расслабились, что не успели встать даже к 10 утра, то ее можно посмотреть попозже, на этой же страничке в записи.

Зато какое вы получите удовольствие! Все упражнения доступны для выполнения. Их вам преподнесут красивые, атлетически сложенные молодые люди, да еще и под музыку. Например, 15 апреля утреннюю разминку для жителей Всеволожского района проводил тренер Всеволожской СШОР по волейболу Антон Володин. За день до этого была зарядка вместе с тренером по плаванию Алиной Лазаревой. А 13 апреля утренние упражнения показывала мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участница летних Олимпиад 2008 и 2012 года Юлия Кондакова.

И даже тренеры других городов присылают во Всеволожск видеозаписи со своими утренними зарядками. Такой своеобразный получился обмен опытом. Кроме того, свои версии утренней зарядки выставили: администраторы сайта «Всеволожск-инфо: спорт», странички «vk» – «Всеволожский район спортивный».

Однако специалисты предупреждают, что виртуальные тренировки в домашней обстановке надо проводить осторожно, чтобы не травмироваться из-за столкновения с неожиданным предметом, и упражнения надо повторять правильно, чтобы не получить нежелательное растяжение. Не забывайте о том, что помимо физических упражнений вам сейчас, как никогда раньше, необходимы медитации. Они помогают бороться со стрессами и с паническими состояниями.

Материал подготовила Людмила Однобокова

Фото группы в соцсети «ВКонтакте» «ВСШОР Всеволожского района»