Подведены итоги онлайн-конкурса «Кузьмоловская звезда»

По результатам районного творческого конкурса «Кузьмоловская звезда-2020» воспитанники Янинского КСДЦ заняли призовые места в двух номинациях по трем возрастным категориям.

В нынешнем году коварный коронавирус внес изменения в регламент мероприятия – участники конкурса состязались в онлайн-режиме.

Участие в конкурсе талантов «Кузьмоловская звезда» дает возможность самодеятельным артистам не только заявить о себе, но и выступить на сцене перед незнакомой зрительской аудиторией. Онлайн-формат, конечно, несколько снижает накал соревнования, но не отменять же в самом деле такой замечательный конкурс! К тому же Янинский Дом культуры – его постоянный участник.

В конце концов на дистанционные состязания вышли 63 участника из семи муниципалитетов. КСДЦ направил на конкурс нескольких участников – чтецов-декламаторов, вокалистов и танцоров. Не всем удалось взойти на виртуальный пьедестал почета, но главная цель достигнута – самодеятельные артисты смогли проявить свои таланты и получить оценку строгого жюри.

В номинации «#75 ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» победила Арина Павздерина (возрастная категория 12 – 18 лет). Она проникновенно прочитала «Стихи о Лизе» за авторством Марии Комиссаровой. В этой же категории Камилла Корчагина завоевала второе место, выразительно прочитав «Балладу о матери» Ольги Киевской. Декламация стихотворения Константина Симонова «Убей его» в исполнении Софьи Копковой заслужила второе место среди ребят от шести до 11 лет. Все девочки занимаются театральным творчеством под руководством педагога Янинского КСДЦ Наталии Лебедевой.

Танцевальная студия Марии Першиной Dolce Vita стала второй в номинации «Лучший хореографический номер». Опытный коллектив выступил в возрастной категории от 18 лет и исполнил народно-сценический танец «Калинка».

Владислава Палина и Екатерина Иванова из вокального ансамбля «Веснушки» получили дипломы за участие. Такую же памятную награду заслужила и студия современного танца Diamonds.

Подготовила Светлана Завадская