Новая техника для муринских школьников

150 новых планшетов фирмы IRBIS подарили школьникам Всеволожского района представители строительного сектора Ленинградской области. Бизнесмены поддержали благотворительную акцию «Помоги учиться!». Все они возводят жилье в 47-м регионе.

Новые гаджеты получили ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Технику, необходимую для дистанционного обучения, вручили учащимся трех муринских школ. Торжественное мероприятие состоялось в администрации города Мурино.

– Несмотря на то, что сейчас мы помогаем малому и среднему бизнесу, члены Ленинградской областной торгово-промышленной палаты поддерживают благотворительные акции и стараются помочь тем, кому очень тяжело, – отметил исполнительный директор ЛОТПП Игорь Муравьев. – Всего в рамках поддержки школьников члены палаты передали учащимся более 700 ноутбуков.

– Не все ребята имеют возможность учиться дистанционно из-за отсутствия необходимой техники, – говорит директор Муринского центра образования № 2 Александр Деревянко. – Нынешняя помощь – большая поддержка детям из многодетных семей. Отрадно, что компании быстро реагируют на наши просьбы и оказывают поддержку.

Напомним, что на прошлой неделе агрофирма «Выборжец» передала планшеты школьникам Ленинградской области.

Сегодня в Ленинградской области около 180 тысяч учащихся, из которых более 3,7 тысячи не обеспечены техникой для дистанционного обучения в условиях карантина.

Ирэн Овсепян