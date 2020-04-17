Наказание похитителю человека вынесет суд

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина, который проник в чужое жилище, избил и похитил жительницу коттеджного поселка Янино-1.

Обвиняемому вменяется в вину также похищение машины пострадавшей. Завладев ключами от ее авто, он увез несчастную на базу отдыха, где удерживал больше восьми часов. Описанные события произошли в период с 5.08.2019 по 6.08.2019. Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд.