Дети соревнуются в творческом конкурсе «Пасхальные узоры»

В преддверии Пасхи сотрудники Рахьинского ДК решили провести конкурс «Пасхальные узоры». Собраться вместе сейчас не получится, поэтому его сделали дистанционным. Конкурс проходит в социальной сети «ВКонтакте».

К участию пригласили детей в возрасте от 3 до 18 лет. Им предложили проявить фантазию и заняться декоративно-прикладным творчеством. Так появились рисунки, аппликации, поделки из бумаги и других подручных материалов. Свои творения необходимо загрузить в альбом официальной группы местного Дома культуры. Сейчас там можно увидеть немало прекрасных работ. Конкурс продлится до 19 апреля. Его итоги будут подведены 21 апреля. После этого в группе появится информация о том, кому же удалось одержать победу.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Рахьинский Дом культуры»