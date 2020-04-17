В Осельках строится школа с дошкольным отделением

В поселке Осельки Лесколовского муниципального образования идет закладка фундамента под новое образовательное учреждение – строится школа на 400 мест с дошкольным отделением.

В школе будет три этажа, в пристроенном к ней детском саду – два. Проектом предусмотрены все возможности для занятий детей на свежем воздухе: стадион с полосой препятствий, площадки для гимнастики, игры в волейбол и другие подвижные игры, площадки для детей дошкольного возраста, дорожки для бега, езды на велосипеде и прыжков в длину, футбольное поле и прогулочные веранды.

Учреждение делится на три функциональных блока: школьный, дошкольный и вспомогательных помещений. В структуру школьного отделения входят учебные, кружковые помещения и мастерские, физкультурно-оздоровительный комплекс, информационно-справочный центр с библиотекой, актовый зал, медпункт и столовая. На цокольном этаже будет тир для стрельбы из пневматического оружия с дистанцией 50 м.

Дошкольное отделение представляет собой учреждение комбинированного типа с группой компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями развития речи. В детском саду предусмотрены групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок.

Цена муниципального контракта составляет 611,2 млн рублей. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Во Всеволожском районе в процессе строительства находятся 2 детских сада на 295 и 270 мест в Кудрово и Буграх, а также 4 школы почти на 4 тысячи мест в Кудрово, Янино, Сертолово и Мурино, сообщает пресс-служба областного правительства.